9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو

العالم-الاميركيتان

وقتل تسعة وأصيب 28 آخرون، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وأخرى في الـ16 من عمرها، حسبما قالت الشرطة.

وجميع القتلى فوق سن 20 عاما ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما.

وقع إطلاق النار الأول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وأسفر عن إصابة ضحية يبلغ من العمر 17 عاما. بينما وقع إطلاق النار الأخير في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وإصابة امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.