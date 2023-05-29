الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو

9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية.

العالم-الاميركيتان

وقتل تسعة وأصيب 28 آخرون، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وأخرى في الـ16 من عمرها، حسبما قالت الشرطة.

وجميع القتلى فوق سن 20 عاما ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما.

وقع إطلاق النار الأول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وأسفر عن إصابة ضحية يبلغ من العمر 17 عاما. بينما وقع إطلاق النار الأخير في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وإصابة امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.

روابط ذات صلة

"شرط" واشنطن للقاء بايدن ونتنياهو.."رسالة سرية" تكشف عنه!

زلة لسان بايدن تضعه في موقف محرج.. شاهد ماذا قال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف جديدة في شمال شرق الهند

تحت شعار ماضون لننتصر.. أحتفال بـعيد المقاومة والتحرير بالضاحية.. واي يد تمتد لسلاحها ستقطع

9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو

لبنان.. معارضو فرنجية قرّروا المواجهة 

وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيروبي

حتى حزيران القادم.. تعليق المساعدات الأممية النقدية للسوريين في لبنان