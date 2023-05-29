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الإسلاموفوبيا.. أسباب وتداعيات – الجزء الأول

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

خطاب كراهية واستعلاء ومشاعر سلبية تترجم سلوكيات مجحفة في حق الاسلام والمسلمين.

العالم – نوافذ

خطاب ليس بحديث العهد بل هو امتداد الى زمن الحملات الصليبية التي خرجت من اوروبا بذريعة تحرير المدن المقدسة في فلسطين والشرق.

غأن تكون أوروبيا يعني أن لا تكون مسلما.. مقولة سادت أوروبا في قرونها الوسطى وما كلام الجنرال البريطاني ألمبي "الآن انتهت الحروب الصليبية" عندما احتلت بلاده القدس سنة 1917 وكذلك مقولة الجنرال الفرنسي غورو "ها قد عدنا يا صلاح الدين" عندما احتلت بلاده دمشق عام 1921 إلا تأكيد على مشاعر الكراهية والاستعلاء والاحتكار.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الدكتورة حنان ضيا تطرق الى الاسلاموفوبيا وأسباب وتداعيات هذه الظاهرة لدى العنصريين وأعداء الإنسانية.

التفاصيل في سايق الفيديو المرفق..

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