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قوات الاحتلال تعتقل مواطنين اثنين من طمون وشابا من بيت حنينا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين اثنين من طمون وشابا من بيت حنينا
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين اثنين من بلدة طمون جنوب طوباس، وشابا من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين "عماد حسين بني عودة؛ للضغط على نجله خالد لتسليم نفسه"، والمواطن "عبد الجليل صادق بشارات (41 عاما)"، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابا من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصار محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قاسم غنيم (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بيت حنينا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد المجيد طه في بلدة العيسوية، وفتشته، ودمرت محتوياته.

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