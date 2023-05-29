أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023

اطلاعات ..

مباحثات سلطان عمان في طهران حول محور القضايا الإقتصادية والإستثمارات والطاقة

كيهان ..

ايران وسلطنة عمان توقعان على أربعة بروتوكولات للتعاون المشترك في المجالات التجارية والإقتصادية والطاقة

ارمان ملي ..

فوز الرئيس التركي أردوغان في إنتخابات الإعادة بدورة رئاسية أخرى مقابل مرشح المعارضة

جوان ..

صنعاء تتهم التحالف السعودي بوضع عقبات وعراقيل في طريق إستمرار تبادل الأسرى

جمهوري اسلامي ..

روسيا تطرح شروطا جديدة للسلام بأوكرانيا .. قبول كييف للتغييرات الجغرافية والإعتراف باللغة الروسية

ابرار ..

الرئيس الأوكراني يحث ألمانيا على إرسال صواريخ كروز بعيدة المدى لبلاده

ايران ..

مخاوف من إندلاع حرب ثانية بأوروبا مع تفاقم أجواء التوتر بين جمهورية صربيا وكوسوفو

خراسان ..

تظاهرات واسعة بتل أبيب ومدن أخرى بفلسطين المحتلة ضد نتنياهو والإصلاحات القضائية

سياست روز ..

أوساط عسكرية صهيونية تبدي مخاوف عميقة من قدرات حزب الله لبنان وترسانته الصاروخية

عصر ايرانيان ..

موجة الركود الإقتصادي التي تعصف بأوروبا تصل لألمانيا ومخاوف من تفجر إضطرابات داخلية ..

رويش ملت..

هجوم إنتحاري على رتل عسكري في شمال غرب باكستان يوقع قتلى وجرحى

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تل أبيب ومحاكاة حرب محتملة مع حزب الله).. تُجري القوات الصهيونية مناورات عسكرية خاصة في شمال فلسطين المحتلة تدور حول محور محاكاة حرب محتملة مع حزب الله لبنان .

إن هذه المناورات تعكس بحد ذاتها مدى عمق الهلع الصهيوني من جهوزية حزب الله القتالية ومن ترسانته الصاروخية الهائلة.

اذ سبق هذه المناوراتِ تحذيراتٌ من جنرالات بهيئة الاركان بالكيان من مغبة اي تصعيد مع حزب الله عبر الاشارة الى أن بامكانه اطلاقَ اكثَرَ من مئة وخمسين الف صاروخ بفترة قياسية على فلسطين المحتلة .

ان الكيان الصهيوني الذي كان يتبجح باكذوبة الجيش الذي لايقهر , لم يعد واثقا حتى من امكانية بقائه لعقد قادم وما تناولته اوساط اعلامية عبرية مؤخرا بشأن احتمال مواجهة الكيان لحرب على عدة جبهات وما اسمته هذه الاوساط بحرب يوم القيامة, مؤشرٌ صارخ على مدى ذعر وهلع الصهاينة .

آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن الانتخابات الرئاسية بتركيا في مقالها ( أردوغان وفوز الحد الأدنى بالإنتخابات ) .. واخيرا انتهى ماراثون السباق الرئاسي بتركيا بفوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار اوغلو , ليضمن بقاءه في السلطة لخمس سنوات مقبلة .

أردوغان فاز بولاية رئاسية أخرى , إلا أن الإنتخابات رغم مرارتها للمعارضة كشفت عن تنامي القوى والتيارات المناهضة له ولحزبه الحاكم.

فكليشدار اوغلو حصل على اغلبية اصوات الناخبين في انقرة واسطنبول وازمير فيما تفوق اردوغان بالاناضول والمناطق التي ضربها الزلزال الاخير, كما ان تقاربَ النتائج مؤشرٌ واضح على تنامي القواعد الشعبية لاحزاب المعارضة . ان اردوغان فاز الا ان تركيا ستشهد ثقلا اكبر لقوى المعارضة الداخلية .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات عن اجواء التوتر بين جمهوريتي صربيا وكوسوفو في تقريرها ( حالة إنذار بالجيش الصربي بتفاقم الأجواء مع كوسوفو) ..اعلنت جمهورية صربيا حالة الانذار في صفوف قواتها مع تفاقم اجواء العنف بين حكومة جمهورية كوسوفو المجاورة والاقلية السكانية من اصول صربية في مناطق بشمال كوسوفو محاذيةٍ لصربيا.

إن جمهورية صربيا لم تعترف بإستقلال كوسوفو التي كانت جزء من يوغسلافيا السابقة رغم إعتراف العديد من بلدان العالم بها.

وشكلت اجواء التصعيد والخلافات بين حكومة كوسوفو والاقلية الصربية بشمال هذه الجمهورية عاملا رئيسيا اخر وراء ايجاد اجواء توتر دائم بين الطرفين الى درجة باتت تثير مخاوف جدية مؤخرا من احتمال اندلاع حرب اخرى باوروبا.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الحديث عن شمولية حكومة طالبان مزحة سخيفة )..المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة طالبان لحكومة شمولية بعد عودتها للسلطة بكابل قبل عامين للاعتراف بها .الرؤية العامة عندها كانت تميل لاحتمال اتعاض طالبان من اخطاءها السابقة وتغيير مواقفها المتطرفة التي تستند الى ارضية تحجر وضيق في الافق وتطرف صارخ. لكن تلك الرؤية المتفائلة سرعان ما اصطدمت بواقع عدم حدوث اي تغيير في طالبان .

حركة طالبان شكلت إمارة طالبانية محضة حكومتها الشمولية عبارة عن وزراء ومسؤولين يمثلون مختلف التيارات الطالبانية بالحركة.

مع ذلك خرج مسؤول طالباني كبير مؤخرا محاولا اقناع العالم بأن كل شيئ بات على ما يرام بافغانستان حكومة شاملة وامن واستقرار وان الوقت قدحان لاعتراف العالم بالحكومة الافغانية الطالبانية.

حكومة طالبان لا تمثل سوى هذه الحركة وامارتها, ولا تضم اي ممثلين عن المكونات العرقية والدينية في المجتمع الافغاني, وتصريحات مسؤول طالباني كبير من ان الحكومة الافغانية شمولية مزحة ثقيلة وسخيفة .

سيايت روز..

في مقالها ( مناورات أم محاولات للتعتيم ) كتبت صحيفة سياست روز ..القوات الصهيونية بدأت مناورات واسعة النطاق ستستمر لعدة ايام في شمال فلسطين المحتلة ومناطق بجنوبها ايضا . هذه المناورات تتضمن محاكاة الدخول في حرب مع حزب الله لبنان بشمال فلسطين المحتلة .

إن هذه المناورات التي تجسد واقع عمق هلع الصهاينة من قدرات حزب الله لبنان والفصائل الفلسطينية , إستعراض فارغ للعضلات فحسب.

ويقول الكيان ان هذه المناورات تستهدف رفع الاستعدادات العسكرية لخوض حرب على عدة جبهات بشكل متزامن , الا ان اوساطا برئاسة الاركان لجيش الاحتلال عبرت عن مخاوفه من ان تؤدي مثل هذه المناورات لاستفزاز حزب الله القادر حسب هذه الاوساط على اطلاق اكثر من مئة وخمسين الف صاروخ بفترة قياسية قصيرة على فلسطين المحتلة. وبالطبع يتصور نتنياهو خطئا ان مثل هذه المناورات واجواء الخوف ستؤدي الى التعتيم على الخلافات الداخلية لضمان بقائه بالسلطة.