حزب الله ينظم نشاطا رياضيا في صيدا بعيد المقاومة والتحرير

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بداية المهرجان، مباراة كروية بين كشافة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وكشافة حركة فتح في منطقة صيدا، انتهت بفوز كشافة حركة فتح (3-0) وقاد اللقاء المدرب والحكم هلال كاعين.

المباراة الثانية جمعت نادى المصطفى عين الحلوة ونادى الشباب العربي الفلسطيني (مواليد ٢٠٠٥/٢٠٠٦) وانتهت بفوز الشباب العربى الفلسطينى (5-2).

أما المباراة الثالثة والنهائية فقد جمعت نادى الأخوة صيدا مع نادى المصطفى التعمير وانتهت بفوز الأخوة بنتيجة (6-2). وقاد المباراتين الحكم ابراهيم بوجي.

وفي ختام المهرجان الرياضي قام الشيخ زيد ضاهر بتوزيع الكؤوس على الفرق الرياضية المشاركة.