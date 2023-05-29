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حزب الله ينظم نشاطا رياضيا في صيدا بعيد المقاومة والتحرير

حزب الله ينظم نشاطا رياضيا في صيدا بعيد المقاومة والتحرير
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

نظّمت التعبئة الرياضية في حزب الله مهرجانًا رياضيًا بمشاركة المكتب الحركي للشباب والرياضة في حركة فتح على أرض ملعب نادي الفجر الرياضي في مدينة صيدا بجنوب لبنان ، في إطار الاحتفالات المستمرة بـعيد المقاومة والتحرير. 

العالم_لبنان

بداية المهرجان، مباراة كروية بين كشافة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وكشافة حركة فتح في منطقة صيدا، انتهت بفوز كشافة حركة فتح (3-0) وقاد اللقاء المدرب والحكم هلال كاعين.

المباراة الثانية جمعت نادى المصطفى عين الحلوة ونادى الشباب العربي الفلسطيني (مواليد ٢٠٠٥/٢٠٠٦) وانتهت بفوز الشباب العربى الفلسطينى (5-2).

أما المباراة الثالثة والنهائية فقد جمعت نادى الأخوة صيدا مع نادى المصطفى التعمير وانتهت بفوز الأخوة بنتيجة (6-2). وقاد المباراتين الحكم ابراهيم بوجي.

وفي ختام المهرجان الرياضي قام الشيخ زيد ضاهر بتوزيع الكؤوس على الفرق الرياضية المشاركة.

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