الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الايراني يكرّم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في الجيش

البرلمان الايراني يكرّم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في الجيش
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أقام نواب الشعب الايراني في مجلس الشورى الاسلامي مراسم خاصة لتكريم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مي مبنى المجلس اليوم الاثنين، فيما قدم قائد سلاح البحر بالجيش الادميرال " شهرام ايراني " تقريرا الى النواب حول نجاح مهمة هذه الدورية.

العالم - ايران

يتبع....

روابط ذات صلة

أبو ترابي فرد: الدورية 86 وضعت علم علماء إيران وتخصصهم أمام مرأى المجتمع الدولي

الدورية- 86 للبحرية الإيرانية.. رسائل واقتدار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير سوداني: مفاوضات جديدة ستُجرى في السعودية لتمديد الهدنة

أبو ردينة: جميع المستوطنات بما فيها 'حومش' غير شرعية

إيران وسلطنة عمان.. علاقات تاريخية متجذرة لم تهزها أعتى العواصف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 29-05-2023

'خارجية فلسطين': شرعنة بؤرة 'حومش' تصعيد خطير في ساحة الصراع

البرلمان الايراني يكرّم كوادر الدورية البحرية ٨۶ في الجيش