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'خارجية فلسطين': شرعنة بؤرة 'حومش' تصعيد خطير في ساحة الصراع

'خارجية فلسطين': شرعنة بؤرة 'حومش' تصعيد خطير في ساحة الصراع
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بإعادة إنشاء مدرسة دينية في بؤرة "حومش" شمالي الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقا، بقرار إسرائيلي رسمي.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان الخارجية اعتبرت، في بيان صحفي، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق طرق، والاستيلاء على أراضٍ، تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.

وأكدت أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، وأنها تتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى محاسبة كيان الاحتلال عليها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)، قبل فوات الأوان.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسيطينية نبيل أبو ردينة،قد صرح في وقت سابق اليوم الاثنين، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 29-05-2023

'خارجية فلسطين': شرعنة بؤرة 'حومش' تصعيد خطير في ساحة الصراع

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