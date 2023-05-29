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انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ'45' لنقابة المهندسين بفندق الشام في دمشق

انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ'45' لنقابة المهندسين بفندق الشام في دمشق
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

تحت شعار (المهندسون يجددون العهد على متابعة مسيرة البناء والعطاء والفداء).. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام الخامس والأربعين لنقابة المهندسين في فندق الشام بدمشق.

العالم - سوريا

يتبع…

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