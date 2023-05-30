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طهران تفتتح المعرض الدولي للأدوات الرياضية بمشاركة شركات أجنبية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

افتتح المعرض الدولي للرياضة والمعدات الرياضية في مركز المعارض الدولي في العاصمة الايرانية طهران بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب.

العالم - خاص بالعالم

نجاح جديد يضاف الى سجل ايران التاريخي في عالم الرياضة، المعرض الدولي للرياضة والمعدات الرياضية يفتتح أبوابه مستقبلا أكبر وأعرق الشركات والمصانع المحليين والأجانب للألعاب الرياضية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يعرض المعرض مجموعة متنوعة من المعدات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية والمكملات الرياضية والرياضات المائية وتسلق الجبال والتنس وكرة الريشة.

يهدف المعرض الى تطوير وتوسيع العديد من الفروع في البلاد وبناء روابط مشتركة مع الدول الصديقة في هذا المجال، مما يحفز الناس للمواظبة على ممارسة الرياضة وايجاد روح المنافسة بين الفرق الرياضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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