وزير خارجية عمان يعلق على لقاء السلطان هيثم مع قائد الثورة الاسلامية

العالم - ايران

وأكد الوزير في تغريدة له على حسابه في تويتر، أن لقاء سلطان عمان بقائد الثورة الاسلامية، يعتبر اصرارا مشتركا لكلا البلدين في علاقاتهما التاريخية العريقة، والثقة المتبادلة والعمل المشترك وكل مايؤدي الى تعزيز حسن الجوار الاقليمي والامني والوفاق والسلام.

وكان سلطان عمان قد وصل طهران عصر أمس في زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية تستغرق يومين التقى خلالها كبار المسؤولين في ايران بينهم رئيس الجمهورية آية الله " سيد ابراهيم رئيسي ".

وقد التقى سلطان عمان قبل انتهاء زيارته الى ايران صباح اليوم بقائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي.