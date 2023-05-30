العاصمة الروسية موسكو تتعرض لهجمات من طائرات درون أوكرانية

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت الى أن هدف تلك الضربات الارهابية ترهيب السكان الروس.



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"الهجمات على مواقع مدنية في موسكو محاولة ترهيب ونحتفظ بحق الرد. الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا. يحكم الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا".



الخرق الاوكراني دفع بوزارة الدفاع الروسية لاجراء تحقيق حوله فيما اكدت الوزارة تدمير جميع الطائرات في الجو..



وقال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي:"الهجوم بطائرات بدون طيار على موسكو شمل ثماني طائرات تم تدميرها جميعا. في موسكو، تم تحييد ثلاث طائرات بدون طيار بواسطة الحرب الإلكترونية".



هذا واستهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن اوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء العملية الروسية في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى، كالحال هنا في مدينة بيلغورود على الحدود مع اوكرانيا.



المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال إن الهجوم الاوكراني بالطائرات المسيرة واستهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة.. واضاف أن هجوم المسيرات على موسكو جاء ردا على ضربات روسية فعالة لأحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

من جهتها قالت الخارجية الروسية إن دعم الغرب لكييف بالاسلحة يدفع القيادة الاوكرانية لارتكاب المزيد من الاعمال الاجرامية، واكدت أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير قاسية ردا على ممارسات نظام كييف الارهابية.



في المقلب الاخر تعرضت العاصمة الاوكرانية لموجة عنيفة اخرى من الاستهداف الروسي بصواريخ إسكندر الباليستية وطائرات الدرون، للمرة الثالثة خلال اربع وعشرين ساعة، بينما كان الهلع واضحا على المدنيين الذين هرعوا الى الملاجيء.



مصادر عسكرية روسية اعلنت تدمير منظومة باتريوت ثانية للدفاع الجوي في كييف/ كما تم تدمير مستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في خميلنيتسكي وترنوبل ونيكولاييف.

في وقت اعترفت السلطات الأوكرانية في بيان بأن موقعا عسكريا غرب البلاد تعرض لخسائر جراء سلسلة ضربات ليلية.

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