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التداعيات الخفية للحروب الأمريكية

التداعيات الخفية للحروب الأمريكية
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

هل تعلم ان النساء والأطفال هم أكبر ضحايا حروب أمريكا.

گالری

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التداعيات الخفية للحروب الأمريكية

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