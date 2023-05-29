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"القهار"..

شاهد الجيش المصري يقتني سلاحا جديدا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية تسلمها الفرقاطة الثانية طراز "MEKO-A200"، التي تم بناؤها بشركة "TKMS" بترسانة SBN" الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

العالم _ افريقيا

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة القهار والتي تعد الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز "MEKO-A200"، تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة "Bremerhaven" الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القهار".

وأعرب قائد القوات البحرية المصرية أشرف عطوة عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذي يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث، التى يشهدها الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية ، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

وتمتاز الفرقاطة "القهار" متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصـري.

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