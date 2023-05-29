الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتفاقيات السورية الايرانية وآفاق المستقبل

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

لم تنته مفاعيل زيارة الرئيس الايراني التاريخية الى دمشق والتي شكلت انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اللذان وقفا جنباً الى جنب بوجه الارهاب والتطرف.

وبعد النصر، افتتحت مرحلة الشراكة الاقتصادية واعادة الاعمار عبر اتفاقيات تعاون استراتيجي طويلة الامد واخرى في مختلف جوانب الاقتصاد، كان ابرزها حوامل الطاقة والمواصلات والزراعة والصناعة والسياحة وتفعيل التبادل التجاري.

فبعد زيارة الرئيس الايراني الى سوريا وتوقيع الاتفاقيات بين سوريا وايران، بدأ الشارع السوري ينتظر الاثار الايجابية لهذه الزيارة وتناقل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهدوا ابرز هذه التعلقيات..

ولمناقشة هذا الموضوع يحاور برنامج "صدى سوريا" ضيف هذه الحلقة: معاونة وزير الاقتصاد السوري رانيا احمد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وثائقي"حلف النصر".. والعلاقات الإيرانية السورية المتجذرة

السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الايرانية أفضل صديق للمسلمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بانوراما.. ايران.. تعزيز العلاقات مع دول المنطقة

الاتفاقيات السورية الايرانية وآفاق المستقبل

طوارئ كربلاء تنفذ عملية استباقية لتوفير الحماية لحجاج بيت الله الحرام

بكيرات يحذر من حرب اسرائيلية ممنهجة ضد القدس لتغيير هويتها

شاهد بالفيديو.. العبث بهوية المجتمع البحريني والصراع على النفوذ

بالفيديو.. استشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال