الاتفاقيات السورية الايرانية وآفاق المستقبل

وبعد النصر، افتتحت مرحلة الشراكة الاقتصادية واعادة الاعمار عبر اتفاقيات تعاون استراتيجي طويلة الامد واخرى في مختلف جوانب الاقتصاد، كان ابرزها حوامل الطاقة والمواصلات والزراعة والصناعة والسياحة وتفعيل التبادل التجاري.

فبعد زيارة الرئيس الايراني الى سوريا وتوقيع الاتفاقيات بين سوريا وايران، بدأ الشارع السوري ينتظر الاثار الايجابية لهذه الزيارة وتناقل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهدوا ابرز هذه التعلقيات..

ولمناقشة هذا الموضوع يحاور برنامج "صدى سوريا" ضيف هذه الحلقة: معاونة وزير الاقتصاد السوري رانيا احمد.

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