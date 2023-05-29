مباحثات عراقية- أردنية لمعالجة الفساد

وذكرت الهيئة في بيان بحسب موقع السومرية نيوز، ان " رئيس هيئة النزاهة الاتحادية جدد تأكيده أهمية توثيق الأواصر والروابط الأخوية بين البلدان العربية"، مشيراً إلى أنها "تسهم في تقوية وتنمية مؤسسات تلك البلدان وتقليل مستويات الفساد فيها عبر تبادل الخبرات والتجارب والطاقات".



وأضافت ان "القاضي (حيدر حنون)، وخلال استقباله في مقر الهيئة رئيسي ديوان ومجلس الخدمة المدنيـة الأردنية والعراقية والوفدين المرافقين لهما، اوضح أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو الأساس في منع الفساد باستخدام معايير مهنيَّة صحيحة بالتوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإبعاد الذين تحوم حولهم شبهات"، منوهاً بأن التعيينات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة العراقية اتسمت بالاطلاع على إمكانات المتقدمين تمهيداً لتوظيف تلك الإمكانات في المواقع التي تلائمها، فضلاً عن المهنية والنزاهة ومراعاة الاختصاص، حاثاً على الإسراع بالتحول نحو الحوكمة الإلكترونية والنظم الرقمية التي تقلل من الروتين ومن الرشى والابتزاز الذي يسبّبه احتكاك الموظفين بالمراجعين، مؤكداً دعم الهيئة للموظف الكفوء والنزيه عبر تطوير قابلياته وزيادة مهاراته وتكريمه".



وحذر الفاسدين ومن يتجاوزون على المال العام بـ"الحرب والملاحقة؛ وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وزجهم خلف القضبان".



من جانبه، أكد "رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردنية (سامح قاسم محمد الناصر) على الثقافة المُؤسسية للموظف، وضرورة معالجة الفساد وفق استراتيجية رصينة شاملة لا تقتصر على القطاع العام، منبهاً إلى بعض السلوكيات الطارئة على مجتمعاتنا والمخالفة لتعاليم ديننا التي أثَّرت على قيمنا وعاداتنا، لا سيما البلاغات الكيدية الخاصة بشبهات الفساد والتي ترهق عمل المؤسسات الرقابية".

