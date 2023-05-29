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الحكيم وابو الغيط يبحثان تطورات العراق السياسية

الحكيم وابو الغيط يبحثان تطورات العراق السياسية
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم اليوم الاثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط تطورات العراق السياسية.

وذكر بيان لمكتب الحكيم بحسب موقع “العهد نيوز”، انه “في بيت العرب وجامعته استعرضنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التطورات السياسية للأوضاع في العراق، وأوضحنا المتغيرات الإيجابية التي صاحبت تشكيل الحكومة العراقية وائتلاف إدارة الدولة من حيث تنوع القوى السياسية المشكلة للإئتلاف”.

واضاف “إقليميا، أوضحنا أن هناك مناخا إيجابيا جديدا يسود المنطقة، وأشدنا بتطور العمل العربي المشترك للجامعة العربية لاسيما مايتعلق بعودة الشقيقة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة.

وتابع “كذلك وفي ضوء استعراضنا للشأن العربي أشدنا بتوجهات القادة العرب لإعادة لم الشمل العربي وإجراءات حل الأزمات داخل البيت العربي وبعيدا عن التدخلات الخارجية.

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