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اغتيال قيادي في ما يسمى بـ"الجيش الوطني" شمالي الحسكة

اغتيال قيادي في ما يسمى بـ
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

قتل نجيب الشيخ القيادي السابق في "لواء صقور الشمال" المدعومة تركياً في بلدة تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وبحسب موقع "شام" فقد أفاد ناشطون بأن نجيب، قتل برصاص مجهولين بريف رأس العين الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر القيادي عقب مقتله داخل سيارته، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن مقتله على خلفية قضية ثأر، دون تعليق رسمي حتى الآن.

وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع ما يسمى بالجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، العام الماضي.

إلى ذلك اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الاثنين، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تضاف إلى حوادث الفلتان الأمني مع تجدد حالات إطلاق النار والاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الحوادث الأمنية.

وأكدت مصادر محلية وصول عدد من الجرحى والمصابين إلى مشافي مدينة عفرين شمالي حلب نتيجة الشجار المسلح في ظل معلومات عن وفاة طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري.

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اغتيال قيادي في ما يسمى بـ"الجيش الوطني" شمالي الحسكة

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