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العراق سيقطع الانترنت خلال هذه الفترة

العراق سيقطع الانترنت خلال هذه الفترة
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على قطع الإنترنت خلال الامتحانات العامة للمتوسطة والاعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان بحسب موقع “العهد نيوز”، أنه “بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استنفرت التربية الجهود إستعداداً لإنطلاق الإمتحانات العامة المتوسطة والإعدادية”، داعية الى “توحيد الصفوف لإنجاح العملية الامتحانية”.

وشددت التربية، على ” توصيات جوهرية عدة تصدرها النزول الميداني وتوفير الفرق الصحية بالقرب من القاعات الإمتحانية وإختيار العناصر الكفوءة التي تتمتع بحسن السلوك لإدارة المراكز والتعامل بإسلوب تربوي مرن مع الطلبة المؤدين للامتحان”، موجهة بتشكيل لجان متابعة تساند اللجان الفرعية في مهمتها بالتعاون مع الأمن والكهرباء والصحة والتعليم العالي والإتصالات، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المظللة لإرباك الطلبة”.

وأكدت الوزارة، “استحصال موافقة مجلس الوزراء بقطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً”.

واثنت، على “دور وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية بالاضافة إلى الدور المتميز للقوات الامنية في حماية وحفظ الأسئلة وجميع الجهات المعنية بعد نجاح امتحانات الدراسة الابتدائية”.

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