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العميد رضائي: مدينة سردشت حصن الثورة والبلاد

العميد رضائي: مدينة سردشت حصن الثورة والبلاد
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب قائد قوى الامن الداخلي في البلاد ان سردشت هي مدينة الصمود والايثار ، وأبناء هذه المدينة الحدودية هم الحصن القوي للثورة والوطن.

العالم - ايران

وأضاف العميد قاسم رضائي، اليوم الاثنين، خلال لقائه مجموعة من ذوي الشهداء وزعماء عشائر سردشت: إن أبناء مدينة سردشت هم رمز للتضحية والولاء للوطن ووقفوا دائمًا في وجه التهديدات الداخلية والخارجية.

وافاد في جانب آخر من حديثه: نتعامل مع تهريب البضائع والمهربين في كامل حدود البلاد دون أي تسامح ولن نسمح بتعكير صفو أمن البلاد.

وأشار أيضا إلى من يمتلكون أسلحة غير المشروعة، وقال: "على من يملك أسلحة ممنوعة تسليمها وإلا فعليهم يشعروا بعدم الأمن وإذا تم التعرف عليه سيتم التعامل معه بجدية.

بدوره قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية: إن سردشت من أكثر المدن أمانًا في المحافظة، وقد قدم أهل هذه المدينة الكثير من الشهداء للبلاد.

وأضاف العميد رحيم جهانبخش: انه لم يسمح سكان سردشت الأصليون والمتأصلون بسقوط أي جزء من تراب البلاد في أيدي الأعداء وهم دافعوا عن حدود البلاد بكل ما اوتو من قوة .

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