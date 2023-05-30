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أجواء مدينة مشهد المقدسة عشية ذكرى مولد الإمام الرضا (ع)

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران، بأن مدينة مشهد تشهد توافد الملايين من الزوار إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع) عشية ذكرى مولده الشريف، حيث بدأت الأفراح في أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه لا يكاد يخلو شارعا او زقاقا او بيتا حتى اقيم فيه الافراح بهذه المناسبة حيث نصبت المواكب من مشارف المدينة وصولا الى الحرم الرضوي الشريف ووضعت هذه المواكب على عاتقها تقديم المأكل والمشرب للزوار الوافدين.

وتوجهت حشود غفيرة من الزوار من داخل ايران وخارجها الى مشهد المقدسة حيث مرقد ثامن الحجج الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام لإحياء هذه المناسبة العطرة.

وانتشرت مظاهر الزينة في العتبة الرضوية وأعدت برامج مختلفة، تخللتها محاضرات دينية وأناشيد فرح وابتهاج من وحي المناسبة. كما صدحت حناجر منشدي العتبة الرضوية فرحا بالزيارة الجماعية والدعاء والهتافات.

وولد الإمام الرضا عليه السلام يوم 11 من شهر ذي القعدة عام 148 هـ.قـ في المدينة المنورة، ويروى أن الإمام الرضا عليه السلام كان أعلم علماء عصره ولم يكن يضاهيه أحد من أهل زمانه علمًا وفضلًا وتقوى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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