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زيلينسكي: قواتنا ستتحرك والقرار بشأن المواعيد قد اتخذ

زيلينسكي: قواتنا ستتحرك والقرار بشأن المواعيد قد اتخذ
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الموافقة على القرارات بشأن مواعيد تحرك القوات الأوكرانية، وذلك وسط التوقعات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية، تم نشرها يوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا مع قيادات القوات المسلحة، واستمع إلى تقارير القائد العام وقادة المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أن الحديث "لم يدر عن التزود بالذخيرة وإعداد الألوية الجديدة وتكتيكنا فحسب، بل وعن المواعيد، وهذا أمر بالغ الأهمية، المواعيد الخاصة بتحركنا. ونحن سنتحرك. وقد تمت الموافقة على القرارات".

وبحث زيلينسكي مع القيادات العسكرية كذلك توريدات الأنظمة الجديدة للدفاع الجوي والصواريخ لها وفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد صرحوا في الفترة الأخيرة بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ "في أي لحظة"، وقد يكون خلال الأيام القريبة القادمة.

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زيلينسكي: قواتنا ستتحرك والقرار بشأن المواعيد قد اتخذ

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