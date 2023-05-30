الحكم بإعدام 23 عنصرا من "داعش" في ليبيا

العالم - ليبيا

وقال مكتب النائب العام في بيان إن حكما صدر بحق شخص آخر بالسجن 12 عاما، إلى جانب الحكم على ستة بالسجن لمدة عشر سنوات، وواحد بالسجن خمس سنوات، فيما تمت تبرئة خمسة متهمين وانقضت الدعوى الجنائية بحق ثلاثة لوفاتهم قبل الإدانة.

وكان فرع داعش في ليبيا أحد أقوى أذرع الجماعة الإرهابية خارج معقله في العراق وسوريا، إذ استغل حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وشنت الجماعة عام 2015 هجوما على فندق كورينثيا الفاخر في طرابلس، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص قبل خطف وإعدام عشرات الأقباط المصريين بقطع رؤوسهم.

وبعد سيطرة جماعة داعش على أراض في بنغازي ودرنة وأجدابيا في شرق ليبيا، تمكنت من الاستيلاء على مدينة سرت الساحلية وظلت تحت سيطرتها حتى أواخر عام 2016.

وقال مصطفى سالم الطرابلسي رئيس منظمة الشهداء والمفقودين في سرت إنه كان يأمل في أن يتم الحكم على جميع المتهمين بالإعدام، لكنه قال إنه يقبل بالأحكام.

ورحبت فوزية أرحومة أمام المحكمة أمس الاثنين بأحكام الإعدام، بعدما قتل ابنها على يد عناصر داعش في محطة للكهرباء بالقرب من سرت،وقالت إنها تشعر بالارتياح لأن دم ابنها لم يضع.