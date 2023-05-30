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بالصور.. عشاق الامام الرضا (ع) يتوجهون لزيارته مشيا على الاقدام

بالصور.. عشاق الامام الرضا (ع) يتوجهون لزيارته مشيا على الاقدام
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

على أعتاب ذكرى ولادة الامام الرضا (ع) توجه مواليه ومحبيه نحو مضجعه الشريف مشيا على الاقدام من مختلف المناطق بإيران، حيث تصل المسافة التي يقطعونها الى 500 كم.

العالم - ايران

يبدأ مسار المشي للقوافل التي تنتقل من جنوب وغرب البلاد إلى مشهد من نيشابور ، وتتوافر في القوافل جميع وسائل الراحة ،كما تم توفير جميع الترتيبات اللازمة.

كما أن قوافل من مدن مثل قم وكرج وطهران وشهرود و آمل، بابلسر، نیشابور، سبزوار و فریمان ستزور مشهد في ايام عشرة الكرامة.

و تشير التقديرات إلى أن حوالي عشرة الاف حاج سيرًا على الأقدام سيزورون مشهد الرضا خلال عشرة الكرامة والتي هي أحد عشر يوما من بداية العشرة الأولى لشهر ذي القعدة، والتي تتزامن بدايتها مع ولادة السيدة فاطمة المعصومة (ع) في اليوم الأول من ذي القعدة ونهايتها مع ولادة أخيها الإمام الرضا (ع) في 11 ذي القعدة..

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بالصور.. عشاق الامام الرضا (ع) يتوجهون لزيارته مشيا على الاقدام

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