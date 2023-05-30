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الاعلام الروسي: موسكو تتعرض لهجوم بمسيرات هو الأكثف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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