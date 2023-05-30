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مراسل بي بي سي يتعرض لموقف محرج ونشطاء التواصل يعلقون

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

تعرض مراسل شبكة بي بي سي البريطانية الى موقف محرج اثناء اجراء مقابلة مع زعيم الحزب الحاكم في جنوب افريقيا فيكي مبالولا، مما اثار تفاعل نشطاء شبكات التواصل في العالم العربي.

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. كثيرة هي المواقف التي تعرض فيها مراسلو ومذيعو شبكة بي بي سي البريطانية للاحراج، اخر هذه المواقف ما تعرض له مراسل الشبكة في حوار مع زعيم الحزب الحاكم في جنوب افريقيا فيكي مبالولا. والسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتفاعل نشطاء شبكات التواصل في العالم العربي مع هذا الموقف حيث كتب "يوسف"معلقا: "افريقيا اصبحت تتمرد وبقوة على غطرسة الرجل الأبيض، مذيع البي بي سي في موقف محرج عندما سمع رد لم يعجبه من أحد المسؤولين في جنوب افريقيا".

وغرد "فاطمة" حول هذا الموقف كاتبة: "عندما يحاول الغرب ان يتأستذ ويحاضر على مسؤول افريقي".

وعلق "محمد بلفقيه" مغردا حول هذا الموضوع: "الرد الذهبي الذي سيخلده التاريخ وسيدرس للأجيال".

المزيد من التفاصيل في لبفيديو المرفق..

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