شاهد.. وباء جديد يهدد العالم!

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. لم ينسَ العالم حتى اليوم فيروس كورونا وما تركه من آثار على الحياة الاجتماعية وكذلك الاقتصادية والامنية، اليوم خرجت منظمة الصحة العالمية لتقول ان العالم عليه ان يستعد لوباء جديد.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع حيث كتب "ابو عبدالله" مغردا: "بعد الحرب العالمية الثانية انشأت امريكا وأتباعها المنظمات الدولية لإدارة العالم من حكومة عالمية واحدة، البنك الدولي، صندوق النقد، منظمة الصحة، الخ. كل الانظمة في دولنا والبرامج منبثقه منها".

وجاء في حساب نطلق القرفيط حول هذا الموضوع: "كان له تعليق ايضا وفيه. تحذير المنظمة والدعوة للاستعداد واطلاق "مرض اكس" منذ سنوات الغرض هو الاستعداد لحدوث اي وباء وهذا متوقع بالاستثمار بنظم الرعاية الصحية والعلمية والبحثية وتجهيزها للوقاية بشكل دائم".

أما "فيحان الحربي" فغرد حول الموضوع كاتبا: "نسمع بها ولكن لا نعتبرها صحة زي ما هي بشعارها. اولاً انها تشخص حالات تعتبرها مرضا وتخدع العالم باجهزتها الحديثه، ويصدقها الكثيرون وتصرف جرعات بمسمى المكافحة ويصبح وباء".

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