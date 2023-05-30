محافظ البنك المركزي الايراني يتوجه الى واشنطن

العالم - ايران

ويرافق محافظ البنك المركزي الايراني في هذا الزيارة كريمي مساعد البنك المركزي للشؤون الدولية.

يذكر ان الجمهورية الإسلامية الايرانية عضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر مؤخرًا تقريرًا في قاعدة بياناته الإحصائية يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية الايرانية في عام 2022 ، معتبرا الاقتصاد الإيراني يحتل المركز الثاني والعشرين ضمن أكبر الاقتصاديات في العالم العام الماضي.

وفي إشارة إلى الإحصائيات المنشورة في صندوق النقد الدولي ، قال النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا مخبر في الاجتماع الـ 51 لاتحاد المقاصة الآسيوي: إن إجمالي الناتج المحلي الإيراني بلغ 1600 مليار دولار في عام 2022 من حيث مؤشر تعادل القوة الشرائية.