الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: زيارة سلطان عمان كانت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين

عبداللهيان: زيارة سلطان عمان كانت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن زيارة سلطان عمان كانت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر، كانت زيارة سلطان عمان إلى طهران خطوة مهمة جديدة في مسار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيران وسلطنة عمان.

وأضاف، إن سياسة الجوار للحكومة الإيرانية، القائمة على التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة، تتقدم بشكل جدي.

واختتم سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، أمس الإثنين، زيارته إلى إيران التي جاءت تلبية لدعوة رسمية من آية الله إبراهيم رئيسي.

ورافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العمانيين سلطان عمان في هذه الزيارة التي استمرت ليومين.

وخلال هذه الزيارة الرسمية، وقع مسؤلو البلدين على 4 وثائق للتعاون في مجالات الاقتصادية والاستثمارات والتعاون في المناطق الحرة وقطاع الطاقة.

ووقع وزيرا النفط والشؤون الاقتصادية والمالية وأمين عام المجلس الأعلى للمناطق التجارية - الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة من جانب إيران ووزيري الطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من جانب سلطنة عمان على وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

روابط ذات صلة

اهمية زيارة سلطان عمان الى طهران.. الاهداف والمحاور

وزير خارجية عمان يعلق على لقاء السلطان هيثم مع قائد الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كلمة الدكتور جبلي في ختام زيارته للبنان المتزامنة مع أجواء عيد المقاومة والتحرير

لإنقاص الوزن.. الكولاجين يساعد في تعزيز الشعور بالشبع

الجيش يحرر المخطوف السعودي في لبنان

هل يمكن تحديد النظام الغذائي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

اغلاق ملف احد الأماكن الثلاثة التي ادعت الوكالة الذرية العثور على يورانيوم عالي التخصيب فيها

رئيس مجلس تركمانستان يصل إلى طهران