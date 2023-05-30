هرتسوغ يتوجه إلى أذربيجان وسط إجراءات أمنية مشددة

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وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها هرتسوغ للبلاد، حيث ستستمر الزيارة ليومين، وأتت الزيارة بدعوة من الرئيس الأذري إلهام علييف.

ويرافق هرتسوغ في هذه الزيارة وزير صحة والداخلية الصهيوني موشيه أربيل، حيث سيلتقي بنظيره الأذري الدكتور تيمور موساييف، ومن المتوقع أن يبحث الاثنان تعميق التعاون في مجال الصحة، مع التركيز على تدريب الأطباء، وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الزيارة، سيكون هناك حفل توقيع لاتفاقية تعاون في مجال الصحة بين الكيان الصهيوني وأذربيجان، وفي نهاية الزيارة، سيشارك هرتسوغ وعقيلته في الاحتفال الذي سيقام على بمناسبة ما يسمى "الذكرى الـ 75 لاستقلال كيان الإحتلال"، حيث يلتقي هرتسوغ أيضا بأعضاء الجالية اليهودية في أذربيجان.

ويشارك عناصر من الأجهزة الأمنية الصهيونية في توفير الحماية الأمنية الكاملة لرئيس كيان الاحتلال خلال تواجده في أذربيجان.