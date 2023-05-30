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الدفاع الجوي الايراني: لخرق الاجواء الايرانية تداعيات جسيمة

الدفاع الجوي الايراني: لخرق الاجواء الايرانية تداعيات جسيمة
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا الهامي ان قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية الايرانية هي احدى اهم الاستراتيجيات العسكرية للبلاد في مواجهة التهديدات المحتملة للاعداء ولا شك ان تداعيات جسيمة تنتظر أية جهة أجنبية تنتهك حرمة الاجواء الايرانية.

العالم - ايران

كلام العميد الهامي جاء خلال مراسم تعيين القائد الجديد لمنطقة الدفاع الجوي للجيش في جنوب شرق ايران ، العميد نصرالله هوشمند.

واكد ان قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني حققت تطورا ملحوظا في مجال تصميم وانتاج منظومات الدفاع الجوي واضاف" ان انتاج الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة للدفاع الجوي يشكل خطرا جديا يهدد القوى الاجنبية ولن يتوقف ابدا".

وشدد العميد الهامي ان اكثر المنظومات الرادارية والصاروخية تطورا ومع مدى يفوق الـ 300 كيلومتر ورصد (راداري) يفوق الألفي كيلومتر، هي ضمن دائرة عمليات وحدات الدفاع الجوي ، واضاف " ان العمل جار بشكل جاد لتطوير معدات الدفاع الجوي من اجل صون المصالح الوطنية وتعزيز القوة الرادعة ".

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