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"أوبك" ترحب بعودة إيران الكاملة لسوق النفط

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، "إنّ المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها."

العالم - ايران

وأضاف الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، في تصريحات لموقع شانا الإخباري، أنّ إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.

ونقل الموقع التابع لوزارة النفط الإيرانية عن الغيص قوله، إنّ "إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها من الدول في مجموعة أوبك. وأنا واثق من أننا سنعمل معاً على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".

ورداً على سؤال عن خفض إنتاج أوبك الطوعي وتأثيره على أسعار النفط، قال الغيص: "في أوبك، لا نستهدف مستوى سعر معينا، فكل أفعالنا وكل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا".

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