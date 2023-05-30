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وقفة إسناد للأسيرين المريضين دقة والرفاعي والأسرى المرضى في جنين

وقفة إسناد للأسيرين المريضين دقة والرفاعي والأسرى المرضى في جنين
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

نُظمت في جنين، اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة، مع تزامن جلسة محمكة الاحتلال للنظر في طلب الإفراج عنه، والأسير الموقوف عاصف الرفاعي الذي يعاني من مرض السرطان وجميع أسرانا المرضى.

العالم - فلسطين المحتلة

شارك في الوقفة، محافظ جنين أكرم الرجوب، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، ومنسق فصائل العمل الوطني والإسلامي راغب أبو دياك، ومدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور، وعدد من ممثلي مؤسسات محافظة جنين وفعالياتها وذوو الأسرى وأسرى محررون.

وحمل المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المناهضة لسياسات الاحتلال بحق الأسرى، وصور الأسرى، ورددوا الشعارات الرافضة للقمع والبطش الممنهج اللذين يتعرض لهما الأسرى.

وأدان المتحدثون خلال الوقفة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مطالبين العالم بالتحرك العاجل للإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة المرضى منهم، ودعَوا جميع أبناء شعبنا في الضفة وأراضي الـ48 إلى التحرك والتظاهر من أجل إنقاذ حياة الأسير وليد والأسرى المرضى كافة، وإلى تفعيل وتعميم مشاركة أبناء شعبنا في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، وكل ما يتعلق بالنشاطات والوقفات الإسنادية.

وأشار المتحدثون، إلى أن عدد الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير، منهم 200 حالة مصابة بمرض مزمن، و23 مريضا بالسرطان.

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