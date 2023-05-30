الخارجية الليبية تدين اقتحام ونهب مقر سفارتها بالعالصمة السودانية

العالم - ليبيا

وجددت الوزارة إدانتها "للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم".

ووفقا للبيان الذي نشره موقع "الوسط" الليبي، فقد جددت الخارجية الليبية إدانتها "للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم" واصفة الاقتحام بأنه "انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وأعربت عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال"، داعيةً "الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان الشقيق، وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها".

وأكد البيان "حرص الوزارة الشديد على استقرار السودان وشعبه الشقيق وتغليب المصلحة العليا على ما سواها وحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية".

وكان الجيش السوداني قد اتفق مع قوات الدعم السريع، مساء أمس الاثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، حيث أكد المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، أن هذا التمديد "سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق تتواصل في السودان منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقد تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.