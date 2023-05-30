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حركة الجهاد الإسلامي تبارك عملية إطلاق النار قرب طولكرم والتي أدت الى مقتل مستوطن مؤكدة أنها تأتي ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الإحتلال

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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