الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المحكمة الاتحادية في العراق: اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان منطقة كردستان العراق منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. المناورات الاسرائيلية والقلق من حرب تعدد الساحات

لدى استقباله الأمين العام لمنظمة سيكا.. رئيسي: المنظمات الإقليمية ستحدد مستقبل العالم

إيران تتفاوض مع تركمانستان لتطور الشحن السككي

جوزيب بوريل.. 'الاتحاد الأوروبي' سيتخذ إجراءات ضد 'كوسوفو وصربيا'

الحكومة الإيرانية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع مصر

75 لاعبا أجنبيا یشاركون ببطولة 'فيوتشرز' الدولية للتنس في طهران