أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينهون إضرابهم عن الطعام

العالم- فلسطين

وأعلن "مركز حنظلة للأسرى والمحررين" الفلسطينيين في بيان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب بيان "مركز حنظلة"، فإنّ الاتفاق يقضي بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي خاضته منظمات الجبهة الشعبية في السجون، بعد إنهاء مصلحة السجون الإسرائيلية العقوبات المتخذة بحق الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، ورفيقيه، عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، وإعادتهم إلى الأقسام.

وكان أسرى "الجبهة الشعبية" قد بدؤوا إضراباً عن الطعام قبل أيام، إسناداً لزملائهم المرضى، ولمواجهة استهداف قادة الجبهة في الأسر وإسناداً للأسير وليد دقة والأسرى المرضى.

وذكرت الجبهة في بيانٍ لها أنّها "اتخذت قراراً بالتصعيد في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة في إطار مواجهة إجراءات السجّان الانتقامية بحقّ القائد أحمد سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون".

وجاء الإضراب بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المريض وليد دقة إلى عيادة سجن الرملة، بعد أيامٍ من نقله إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بسبب تدهور وضعه الصحي، وفق وزارة الأسرى والمحررين.

وأجّلت سلطات الاحتلال جلسة المحكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وفق بيان صادر عن عائلته وحملة إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين إنّ تصريحات وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشأن قضية الأسير وليد دقة، تؤكد وجود نيّات مبيّنة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته.