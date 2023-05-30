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أميرعبداللهيان يؤكد استمرار دعم طهران لأي مبادرة للنهوض بمكانة 'سيكا'

أميرعبداللهيان يؤكد استمرار دعم طهران لأي مبادرة للنهوض بمكانة 'سيكا'
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الإيرانية عن تقديره لجهود دولة كازاخستان ودورها النشط والإيجابي باعتبارها رئيسة دورية لمنظمة سيكا معلنا استمرار دعم جمهورية إيران الإسلامية لأي نوع من المبادرات العملية للنهوض بمكانة سيكا وتعزيز أدائها.

العالم - إيران

وأكد حسين أميرعبداللهيان خلال لقائه مع غيرت ساريباي، الأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) على الفلسفة الوجودية لهذا المؤتمر باعتباره منظمة إستراتيجية مهمة في مجال تعزيز الأمن والسلام والتعاون في آسيا، ودعا إلى مزيد من تشجيع الدول على ألانضمام إلى عضوية سيكا عبر التعاون الشامل والموجه نحو المنفعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.

وأعرب أميرعبداللهيان عن دعمه لترقية سيكا إلى منظمة إقليمية دولية وشدد على ضرورة الاهتمام بالظروف الانتقال في مجال السياسة الإقليمية والدولية في تدوين برنامج العمل المستقبلي لسيكا .

وأشار وزير الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء إلى الوجود غير المبارك للكيان الصهيوني في سيكا ودوره الهدام وغير البناء في أنشطة سيكا.

بدوره قدم ساريباي في هذا اللقاء، تقريرا عن أنشطة سيكا، بما في ذلك مشاريعها الجارية والمستقبلية، وأعرب أيضا عن تقديره للمشاركة النشطة والتعاون البناء من قبل جمهورية إيران الإسلامية في دفع أهداف سيكا .

كما تبادل الآراء مع وزير الخارجية الإيراني حول بعض القضايا الرئيسية على جدول أعمال سيكا .

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أميرعبداللهيان يؤكد استمرار دعم طهران لأي مبادرة للنهوض بمكانة 'سيكا'

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