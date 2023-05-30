الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم عن وسائل إعلام الإحتلال: الضابط الإسرائيلي الذي لقي مصرعه غرقًا في إيطاليا عمل سابقًا كضابط في جهاز الموساد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تختبر بنجاح طائرة شحن عسكرية وطنية

بالفيديو.. قضية إعادة اللاجئين السوريين تتصدر الرأي العام بعد الانتخابات التركية

برنامج العين الاسرائيلية تسلح المقاومين بالضفة والسخرية من تهديدات الصهاينة بضرب ايران وحزب الله

البوصلة الاستيطان الإسرائيلي.. خطوات صهيونية نحو التغيير الديمغرافي

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-05-2023