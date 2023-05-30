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كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا واليابان تصدر تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا واليابان تصدر تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن جمهورية كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا فضائيا، في الاتجاه الجنوبي من البلاد.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت الوكالة في بيان: "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا تقول إنه "صاروخ فضائي" في الاتجاه الجنوبي".

فيما أطلقت اليابان، تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا.

وكان قد دعت سلطات كوريا الجنوبية، سكان العاصمة سيئول عبر رسالة نصية قصيرة، للاستعداد لإخلاء منازلهم بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أن التحذير، هو إنذار "صدر عن طريق الخطأ".

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

وفي 19 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، أمر ببدء الاستعدادات لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي، والذي من شأنه أن يزيد من قدرات بيونغ يانغ في جمع البيانات.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أول صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ -18" للمرة الأولى. وأفادت الأنباء، أن كيم جونغ أون اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع ووافق على خطة عمل لجنة خاصة تتعامل مع هذا الموضوع.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا واليابان تصدر تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا

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