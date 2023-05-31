الصاروخ الايراني خيبر بمدی 2000 کيلومتر

العالم - انقلاب الصورة

يصل مدی الصاروخ خيبر الی 2000 كيلومتر وهو قادر علی التخفي عن اجهزة الرادار ولديه القدرة علی اختراق نظم الدفاع الجوي للعدو وذلك بفضل بصمته الرادارية المنخفظة ويستطيع الصاروخ حمل رأس حربي بقوة تفجير عالية جداً ولديه امكانية حمل رؤوس حربية مختلفة تستخدم في مهام عدة. كما يمتاز خيبر بإمكانية تحريك وإعداد في زمن قصير ويعمل بالوقود السائل ويستطيع حمل رأس حربي بوزن 1.5 طن.

ولايحتاج الصاروخ لنظام توجيه وتحكم في الغلاف الجوي وهو ما يجعله محصناً من هجمات الحرب الالكترونية.

وأكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني ان "رسالتنا للأعداء من خلال هذا الكشف هي انهم غير قادرين علی وقف حركة شبابنا".

اما نائب وزير الدفاع الايراني العميد مهدي فرحي فأكد ان من المستحيل ان يواجه الدفاع الجوي للعدو صاروخ خيبر، نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو المزيد من التخفي عن الرادارات وقريباً سنصل الی مرحلة لاتوجد فيها عوائق مثل القبة الحديدية ومقلاع داود قادرة علی منع صواريخنا من الوصول الی اي نقطة. اننا وفي ذروة العقوبات الاميركية والغربية علی بلادنا منذ سنوات طويلة تمكنا منذ من تحقيق نجاحات كبری في تصنيع الصواريخ الباليستية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..