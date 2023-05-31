زيارة إسحاق هرتسوغ لباكو

2- إسحاق هرتسوغ أستقبل بحفاوة كبيرة وإستعرض حرس الشرف في باكو.

3- هرتسوغ.. جمهورية أذربيجان دولة ودودة وصديقة مقربة من "إسرائيل" ولدينا الكثير للعمل معا.

4- قول مأثور للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.. علاقاتنا مع "إسرائيل" أعمق مما يبدو كجبل الجليد بالبحر .

5- نظرة على العلاقات بين باكو وتل أبيب.. الكيان إفتتح سفارة بباكو عام 1993.

6- نظرة على العلاقات.. رئيس وزراء الكيان نتنياهو زار باكو عام 1997 و2016.

7- نظرة على العلاقات.. رئيس الكيان شيمون بيريز زار باكو عام 2009 .

8- العلاقات العسكرية.. الكيان المصدر الرئيس للسلاح لباكو حسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام.

9- معهد ستوكهولم.. " إسرائيل" تستحوذ على 69% من مشتريات جمهورية أذربيجان من السلاح.

10- باكو تشتري مسيرات وصواريخ ونظم دفاع جوي من الكيان الصهيوني.

11- العلاقات الإقتصادية.. جمهورية أذربيجان تؤمن 40% من حاجة الكيان للنفط.

12-العلاقات الإقتصادية.. تعمل عشرات الشركات" الإسرائيلية" في قطاع الطاقة والزراعة بجمهورية أذربيجان.

13- تم إلغاء تأشيرات الدخول والإزدواج الضريبي بين الجانبين لتوسيع العلاقات.

14- العلاقات الأمنية.. تقارير تؤكد إقامة الكيان لمراكز تجسس بالأراضي الأذربيجانية قرب الحدود الإيرانية .

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