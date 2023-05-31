الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة

البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

يباشر البرلمان التركي الجديد يوم الجمعة عمله، حيث من المنتظر أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية لبدء عملهم.

العالم- تركيا

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن حكومته الجديدة، التي ستكون فيها تغييرات كبيرة عن الحكومة الحالية.

فيما سيعقد اليوم الأربعاء آخر اجتماع للحكومة الحالية برئاسة أردوغان، وسيكون اجتماعا وداعيا.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، والرفاه مجددا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدا.

كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدا، و"إيي" على 43 مقعدا.

روابط ذات صلة

إردوغان يدعو أحزاب المعارضة لتغيير خطابها 'الاستفزازي والعنصري'

شاهد.. أردوغان يفوز بولاية ثالثة رئيسا لتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلماني إيراني: رد طهران سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء

القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر

لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

احتجاجات في موريتانيا بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة