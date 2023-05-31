البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة

العالم- تركيا

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن حكومته الجديدة، التي ستكون فيها تغييرات كبيرة عن الحكومة الحالية.

فيما سيعقد اليوم الأربعاء آخر اجتماع للحكومة الحالية برئاسة أردوغان، وسيكون اجتماعا وداعيا.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، والرفاه مجددا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدا.

كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدا، و"إيي" على 43 مقعدا.