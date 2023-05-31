الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني إيراني: رد طهران سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء

برلماني إيراني: رد طهران سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد حسن آصفري بان الرد سيكون بصواريخ خرمشهر 4 (خيبر) وزلزال على اي بلد يشن عدوانا او يقدم اراضيه للاعداء للقيام باعمال عدائية ضد البلاد.

العالم - إيران

وقال آصفري عضو لجنة المجالس المحلية في مجلس الشورى الاسلامي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى ازاحة الستار عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي: ان قدرات قواتنا المسلحة اليوم محلية وتقوم بإنتاج صواريخ متخفية عن الرادار وليس بامكان اي رادار تتبع هذه الصواريخ.

وأضاف: بالنظر إلى مدى صاروخ خرمشهر البالغ أكثر من 2000 كيلومتر، فإذا كانت القواعد الأميركية والصهيونية تهدد بلادنا ، فسوف نرد على تهديداتهم.

وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي: إن صنع وإنتاج صواريخ خرمشهر يظهر القدرات الوطنية لقواتنا المسلحة ، بالطبع ، نستخدم قدرات قواتنا المسلحة في مجال إنتاج الصواريخ وإنجازاتها بهدف الردع .

وقال آصفري: طالما أن دولة ما لا تشكل تهديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فلن نستخدم قدراتنا الصاروخية ضدها ، ولكن لو ارادت أي دولة أن تشكل تهديدًا او سهلت للاعداء امكانية استخدام اراضيها للقيام باعمال عدائية، فسنرد بالتأكيد على اجراءاتهم بصواريخ خرمشهر وزلزال النقطوية والمتخفية عن الرادار.

يذكر ان القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ازاحت الستار مؤخرًا عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي البالغ مداه اكثر من 2000 كيلومتر وله القدرة على التخفي عن الرادار.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

'ايران - مصر'.. نهاية حرب باردة لاطار 'جيوبوليتيكي سياسي حضاري'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلماني إيراني: رد طهران سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء

القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر

لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

احتجاجات في موريتانيا بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة