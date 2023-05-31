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ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي

ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الدعم الأمريكي من الناتو وعليها أن تبني سيادتها العسكرية".

العالم- اوروبا

ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني، ​​في براتيسلافا: "اليوم يجب أن نكون سعداء لأن الإدارة الأمريكية تدعمنا وقد بذلت الكثير من الجهد (لدعم أوكرانيا) مثل الأوروبيين، ما يزيد من مصداقيتنا الإجمالية".

ولكن هل ستكون هذه الإدارة دائمًا على هذا النحو؟ لا يمكننا قول هذا، لا يمكننا ترك مسائل أمننا الجماعي لاختيار الناخبين الأمريكيين في السنوات المقبلة.

واعتبر ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا" مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد".

وقال ماكرون إنه "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر، وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".

وأردف: "للقيام بذلك، نحن نحتاج وشركاؤنا إلى مراجعة وإعادة تحليل شكل دعمنا، وما هو مطلوب لتحقيق النتيجة المرجوة".

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ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي

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