قراءة اسرائيلية: رسالة صاروخ خيبر الايراني رادعة لأمننا ولا تقبل النقاش

في معهد الامن القومي الاسرائيلي كانت القراءة خاصة بان ما تم استعراضه هو رسالة رادعة للامن الاسرائيلي لا تقبل النقاش في ظل التهديدات التي اطلقها مسؤولون اسرائيلييون نحو الجمهورية الاسلامية.

ووفقا للقراءة الاسرائيلية فان الجمهورية الاسلامية اليوم اقدر من اي وقت مضى على تنفيذ التهديدات حال تصرفت حكومة نتنياهو بحماقة، ورغم ان ايران ترسل رسائل تطمين للمنطقة فان هذه الرسائل لا تشمل كيان الاحتلال.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست فان الجمهوريةالاسلامية تملك خيارات متعددة للرد على تل ابيب، ووفق الصحيفة فان ما قالته إيران مؤخراً حول سرعة الصواريخ ودقتها وقدرتها على التملص من الرادار والحرب الإلكترونية مهم جداً ويجب أن تؤخذ على محمل الجد.

النظرية الامنية الاسرائيلية تقوم على الضرب دون الرد من الطرف الاخر لكن في العلاقه مع طهران المعادلة مختلفة.