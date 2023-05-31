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قراءة اسرائيلية: رسالة صاروخ خيبر الايراني رادعة لأمننا ولا تقبل النقاش

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

في كثير من الاحيان ما يحمله المشهد العسكري من رسائل سياسية يفوق ما يحمله من رسائل امنية، في كيان الاحتلال تلقوا ببالغ اهتمام استعراض الجمهورية الاسلامية الايرانية لصاروخ باليستي جديد يحمل اسم خيبر قادر على حمل رأس متفجر يبلغ بزنة 1500 كيلو غرام ومداه يصل الى 1500 كيلو متر.

في معهد الامن القومي الاسرائيلي كانت القراءة خاصة بان ما تم استعراضه هو رسالة رادعة للامن الاسرائيلي لا تقبل النقاش في ظل التهديدات التي اطلقها مسؤولون اسرائيلييون نحو الجمهورية الاسلامية.

ووفقا للقراءة الاسرائيلية فان الجمهورية الاسلامية اليوم اقدر من اي وقت مضى على تنفيذ التهديدات حال تصرفت حكومة نتنياهو بحماقة، ورغم ان ايران ترسل رسائل تطمين للمنطقة فان هذه الرسائل لا تشمل كيان الاحتلال.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست فان الجمهوريةالاسلامية تملك خيارات متعددة للرد على تل ابيب، ووفق الصحيفة فان ما قالته إيران مؤخراً حول سرعة الصواريخ ودقتها وقدرتها على التملص من الرادار والحرب الإلكترونية مهم جداً ويجب أن تؤخذ على محمل الجد.

النظرية الامنية الاسرائيلية تقوم على الضرب دون الرد من الطرف الاخر لكن في العلاقه مع طهران المعادلة مختلفة.

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