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البنك المركزي العراقي: الدينار هو العملة الوطنية ولا حاجة للتعامل بالدولار

البنك المركزي العراقي: الدينار هو العملة الوطنية ولا حاجة للتعامل بالدولار
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الجهة المسؤولة عن بيع الدولار بالسعر الموازي، فيما أكد أن الدينار هو العملة الوطنية ولا حاجة للتعامل بغيره.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) عن معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونس قوله: إن "الهدف من إطلاق البنك المركزي للحزم الثلاثة المتتابعة هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتعامل بالسعر الرسمي وتم إطلاق البيع من خلال منصات البيع النقدي".

وأضاف، أن "البنك يعتمد حالياً آلية لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل الحوالات وتذليل جميع الصعوبات" لافتاً إلى أن "صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً عليه أما بقية الشركات التجارية فهي تدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي".

وتابع أن "الجهات الأعضاء في لجنة دعم الدينار العراقي تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزي لدعم الدينار واستقرار سعر الصرف ومنع التعامل غير الرسمي بسبب عدم وجود حاجة للتعامل بالدولار في العراق".

وأكد أن "من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم يتم عبر القضاء العراقي".

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