شاهد تذرع الجيش السوداني بتعليق مشاركته في مفاوضات جدة لوقف النار

وذكرت المصادر ان القوات تبادلت بشكل كبير القصف المدفعي في شمال أم درمان بالعاصمة، كما أشارت إلى قيام طيران الجيش الحربي بتحليق مكثف فوق معظم مناطق الخرطوم. وقامت القوات المسلحة بأغلاق كبري الفتيحاب من جهة أم درمان أمام المركبات والسيارات.

وفي اشارة واضحة الى انهيار الاتفاق وتصاعد الصراع في السودان، اعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة. وأشارت المصادر إلى أن التعليق يأتي احتجاجا على هجمات قوات الدعم السريع على مواقع الجيش في العاصمة والولايات الاخرى.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسوؤل في الحكومة السودانية، أن الجيش اتخذ هذا القرار 'بسبب عدم تنفيذ من اسماهم بالمتمردين، البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين، وخرقهم المستمر للهدنة.

بالمقابل وردا على قرار التعليق من الجيش، قال مصدر في قوات الدعم السريع إن تعليق الجيش مشاركته في مفاوضات جدة محاولة لإفشال منبر جدة.

واتهم المصدر الجيش السوداني بعرقلة التفاوض عبر الاستمرار في خرق الهدنة الإنسانية من خلال الهجوم بالطيران والمدافع الثقيلة وتحريك القوات من الولايات إلى الخرطوم.

تعليق الجيش مشاركته في المفاوضات جاءت بعد تهديدات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حيث هدد في تصريحات باستخدام ما اسماها القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع حال عدم استجابتها لصوت العقل، حسب تعبيره.

هذا وكانت السعودية والولايات المتحدة الامريكية اعلنت اتفاق الاطراف المتقاتلة على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما لمدة خمسة أيام إضافية.

وبدأت محادثات جدة في أوائل مايو/أيار الحالي، وأدت إلى إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين، واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تمّ انتهاكهما مرارا وتكرارا.

