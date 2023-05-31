الامارات تنسحب من قوة بحرية تقودها واشنطن في الخليج الفارسي

العالم- الامارات

وحسب موقع "رأي اليوم"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الأربعاء إن “دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضافت “نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

ولم تقدّم الوزارة توضيحات إضافية.

وتضم القوة 38 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتتخذ في البحرين مقرا.

وأكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قدرة ايران بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج (الفارسي) والملاحة في المنطقة، في أعقاب التوترات المستجدة مع الولايات المتحدة في هذا الممر الحيوي.

وفي نيسان/ابريل الماضي، عيّنت إيران سفيرا في الامارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الخليجية.