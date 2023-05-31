الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة وأهداف واشنطن من إنشاء 'جيش سوريا الحرة' 

واضافت المصادر، أن سبب انسحاب الجيش من مفاوضات جدة يعود لعدم تنفيذ قوات الدعم السريع البند الخاص بانسحابها من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة. هذا بينما قال مصدر في قوات الدعم السريع إن تعليق الجيش مشاركته في المفاوضات محاولة لإفشال منبر جدة

وفي ملف "بانوراما" الثاني تناول... كشف روسيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء 'جيش سوريا الحرة' في محافظة الرقة بمشاركة جماعة داعش الإرهابية لإستخدامهم ضد الحكومة السورية.

بدورها أكدت دمشق أن القوات الأميركية تعمل على تدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية في قاعدة التنف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.