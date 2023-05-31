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بانوراما..

الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة وأهداف واشنطن من إنشاء 'جيش سوريا الحرة' 

الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة وأهداف واشنطن من إنشاء 'جيش سوريا الحرة' 
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. ما ذكرته مصادر سودانية من أن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة بشأن وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية.

واضافت المصادر، أن سبب انسحاب الجيش من مفاوضات جدة يعود لعدم تنفيذ قوات الدعم السريع البند الخاص بانسحابها من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة. هذا بينما قال مصدر في قوات الدعم السريع إن تعليق الجيش مشاركته في المفاوضات محاولة لإفشال منبر جدة

وفي ملف "بانوراما" الثاني تناول... كشف روسيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء 'جيش سوريا الحرة' في محافظة الرقة بمشاركة جماعة داعش الإرهابية لإستخدامهم ضد الحكومة السورية.

بدورها أكدت دمشق أن القوات الأميركية تعمل على تدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية في قاعدة التنف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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