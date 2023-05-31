الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اجتماع استخباراتي فرنسي مغربي إسرائيلي لضرب دولتين، فمن هما؟

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

اجتماع استخباراتي فرنسي مغربي إسرائيلي في الكيان الاسرائيلي بهدف ضرب الاستقرار في الجزائر وإسقاط النظام الحاكم في تونس.

خبر نشر بشكل متزامن في صحيفتين جزائريتين، يقول مطلعون: انه لا يمكن أن ينشر بدون تعليمات من المخابرات الجزائرية التي اقدمت برأيهم على اتهام نظيرتها الفرنسية علنا في تحول نوعي للصراع المكتوم بين الجانبين.

فيما تم الكشف مؤخرا عن قائمة ثانية لشخصيات يشتبه في صلتها بملف التآمر على أمن الدولة في تونس، نفى مراقبون إمكانية ارتباط ذلك بالتسريب المتداول في الإعلام الجزائري، معتبرين ان الزج بتونس في مثل هذه التسريبات لا يخدم الا مصالح القوى الاقليمية المتصارعة.

الساحة السياسية التونسية تعاملت بحذر مع التسريبات المنشورة في الصحف الجزائرية، واعتبرت ان أمن تونس من أمن الجزائر وان أجهزة الأمن التونسية كفيلة باحباط اي مخطط يستهدف استقرار البلاد.

صعوبة الوضع في تونس يجعلها في مرمى التجاذب الاقليمي.

روابط ذات صلة

شاهد.. قطار النفوذ الصيني في العالم يصل الی تونس

تصريحات وزير خارجية الجزائر حول 'الصحراء' تنذر بتصعيد جديد مع المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق تحقيقا مزعوما ضد ايران

شاهد بالفيديو.. اجتماع استخباراتي فرنسي مغربي إسرائيلي لضرب دولتين، فمن هما؟

بانوراما.. الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة وأهداف واشنطن من إنشاء 'جيش سوريا الحرة' 

علقة اماراتية ساخنة ضد واشنطن.. شاهد ما الذي فعلته بها؟

شاهد بالفيديو.. مسيّرة اوكرانية تقصف مصفاة نفط ومقاطعة روسية، وهذا ما حصل!

فشل سياسة التخويف من إيران.. الإمارات تنسحب من قوة بحرية تقودها امريكا في الخليج الفارسي